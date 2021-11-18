Вихідні у 2022 році: скільки відпочиватимуть українці

Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році. Так, наступного року треба буде відпрацьовувати дві суботи. Водночас, найбільше вихідних припадає на січень – цілих дванадцять, також на початку року буде найкоротший робочий тиждень. Про це пише «Слово і діло».

У січні на українців чекає дванадцять вихідних. Оскільки Новий рік випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. У п’ятницю 7 січня буде вихідний на Різдво.

У лютому буде вісім вихідних днів, водночас державних чи релігійних свят з додатковими вихідними немає.

У березні українці відпочиватимуть чотири вихідних поспіль – з 5 до 8 березня (субота-вівторок). Водночас, 12 березня буде робоча субота. Загалом у цьому місяці буде дев’ять вихідних.

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У квітні на українців чекає десять вихідних, один з яких – у понеділок, 25 квітня (перенесено з 24 квітня, коли припадає Великдень).

У травні 2022 року випадає одинадцять вихідних, два з яких будуть у понеділок (2 та 9 травня).

У червні на українців також чекає одинадцять вихідних. Додаткові вихідні будуть на Трійцю (перенесено на понеділок 13 червня) та День Конституції (вихідні у понеділок 27 червня та вівторок 28 червня).

Водночас, 2 липня буде робоча субота (замість 27 червня). Загалом у липні буде дев’ять вихідних.

Так само дев’ять вихідних буде і у серпні. День Незалежності України, і, відповідно, вихідний, випадає на середу 24 серпня.

У вересні 2022 року буде вісім вихідних, жодних державних свят не буде.

У жовтні випадає одинадцять вихідних, з додатковим вихідним у п’ятницю 14 жовтня – День захисника України.

У листопаді на українців чекатиме вісім вихідних, державних свят також не буде.

В останній місяць року українці відпочиватимуть десять днів. Додатковий вихідний буде у понеділок 26 грудня (перенесено з 25 грудня, коли відзначають Різдво за західним обрядом).

Загалом протягом 2022 року українці відпочиватимуть 107 днів. Для порівняння, у 2021 році було 115 вихідних.

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