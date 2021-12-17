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14 українців вже отримали додаткову дозу вакцини від Covid

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Третю дозу вакцини проти коронавірусної хвороби отримали перші 14 українців. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

Протягом 16 грудня в Україні 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей. А додаткову дозу отримали 14 осіб.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.

У МОЗ зауважують, що вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Натомість 41,3% українців пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Таким чином країна виконала цільовий орієнтир вакцинації від коронавірусу, встановлений ВООЗ у 2021 році.

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Нагадаємо, днями в Україні ввели третє додаткове щеплення від коронавірусу. Першочергово його робитимуть окремим категоріям громадян:

  • особам із ВІЛ,
  • особам із онкологією,
  • після трансплантації органів,
  • особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,
  • особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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