У Львові відновили ще одну історичну браму. Фото до і після

Майстри відреставрували старовинну дерев’яну браму у житловому будинку на вул. Героїв Майдану, 5-Ц. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Над відновленням вхідної брами майстри працювали майже пів року. Вони замінили всі прогнилі частини конструкції і поріг, поставили нове скло, а також виготовили копію ручки та елементи ґраток з оригінального матеріалу – нейзильберу.

«На реставрацію ми витратили близько п’яти місяців. Проте більшість часу зайняв пошук оригінального матеріалу, із якого виготовлена фурнітура. Його більше не випускають, тож знайти матеріал було дуже важко», – розповів майстер Олександр Савчук.

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Всі роботи обійшлися у 54 740 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини