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У Кабміні запевняють, що тарифи зимою не зростуть

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тарифи на тепло, гарячу воду та газ в цьому опалювальному сезоні рости не будуть. Про це Шмигаль повідомив у власному Телеграм-каналі.

«Осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів у нас достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, зростати не будуть», – заявив Шмигаль.

За його словами, від початку опалювального сезону жодних віялових відключень споживачів, тобто відключень пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання, не відбувалось.

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Водночас Шмигаль уточнив, що кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому місті – це невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами.

Раніше прем’єр-міністр пояснював, як українські міста можуть знизити тарифи на тепло майже на половину. Для цього необхідно провести модернізацію мереж.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, що через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримуватимуть газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Тим часом Андрій Садовий вже заявив, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

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