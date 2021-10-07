Працедавці Львівщини шукають шість тисяч працівників: вакансії та зарплати

Станом на початку жовтня фірмам та компаніям на Львівщині бракує близько шести тисяч працівників. Найбільше працівників потребують підприємства переробної промисловості. Про це Львівському порталу повідомили в обласній службі зайнятості.

Як запевняє директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, щомісяця збільшується база вільних робочих місць чи вакантних посад і зменшується кількість безробітних.

«Якщо на початку серпня цього року офіційно роботу за посередництва обласної служби зайнятості шукали 19,5 тис безробітних, увазі котрих пропонувалося 4,9 тис вакансій, то станом на 1 жовтня соціальні послуги з метою працевлаштування отримували 16,4 тис осіб зі статусом безробітного, а фірмам і компаніям бракувало 6 тис працівників», – повідомив Василь Барилюк.

За його словами, у перші дні жовтня левову частку вакансій, а це 67%, склали пропозиції працевлаштування для робітників, 25% – для службовців, решта – для осіб без професії.

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Найбільшу кадрову потребу відчували підприємства переробної промисловості, які заявили про наявність 1,4 тисяч вакансій із середньою заробітною платою 9,3 тис грн.

Удвічі менше працівників (0,8 тис осіб) шукали заклади оптової та роздрібної торгівлі. Їхні потенційні співробітники можуть в середньому розраховувати на 7,5 тис грн.

Третіми за кількістю вільних місць праці були установи державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Вони пропонували роботу 0,6 тис претендентам, які погодяться працювати за 8,1 тис грн.

Аналіз за групами професій засвідчив, що найвищі шанси працевлаштуватися мали кваліфіковані робітники з інструментом. Для них було 1,8 тис вакансій (30%) із середньою заробітною платою 9,3 тис грн. Ще 1,3 тис пропозицій зайнятості (22%) адресовано операторам і складальникам устаткування та машин (середня зарплата – 8,6 тис грн), а 0,8 тис – робітникам сфери торгівлі та побутових послуг (14%), котрим працедавці в середньому готові платити 7,3 тис грн.

Найбільше вільних робочих місць і вакантних посад зафіксовано у Львівському міському центрі зайнятості (2,6 тис вакансій), понад півтисячі – у Пустомитівській районній філії обласного центру зайнятості, більш як 250 – у Бродівській і Золочівській районних філіях обласног центру зайнятості.

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