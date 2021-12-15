Як вибрати безпечні та якісні ялинкові прикраси

Наближається Новий рік, а це означає, що українці починають приглядатись або вже купувати ялинку та на неї прикраси. Проте неякісні іграшки та гірлянди можуть нести загрозу здоров’ю. Тому при виборі ялинкових прикрас варто дотримуватись низки правил. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Якісні новорічні іграшки прослужать вам ще багато років, якщо обирати їх відповідально. Ось декілька порад, які допоможуть купити якісні й безпечні ялинкові прикраси:

Для початку, не обирайте іграшки лише за принципом «красиво чи некрасиво». Зверніть увагу на їхню якість і безпечність.

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Купувати іграшки варто в спеціалізованих точках: у великій мережі або в спеціалізованому магазині. На стихійних ринках чи в переходах ви не отримаєте гарантії якості та захисту прав споживача.

Перевіряйте чи на пакованні вказаний виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку. У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей.

Найкращими маркерами якості може бути фарба й запах. Фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах — не бути різким. Гострі кінці кріпильних матеріалів мають бути недоступними й надійно закритими захисними ковпачками.

Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати. Перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з’єднані, а виріб зроблений із вогнетривкого матеріалу. Попросіть продавця включити гірлянду, щоби перевірити чи від тепла не з’являється різкий запах, не сильно нагрівається. Потужність має бути до 65 Вт.

Віддавайте перевагу товарам українських виробників і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що найбезпечніше – виготовити новорічний декор своїми руками. Так ви уникнете шкідливого впливу пластику чи інших матеріалів.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал писав про те, як вибрати безпечну для здоров’я ялинку. Неважливо, яку ялинку ви збираєтесь придбати, слід пам’ятати, що живі дерева можуть обробляти хімікатами, а неякісні штучні можуть виділяти речовини, які подразнюють, наприклад, органи чуття. На що звернути увагу при виборі ялинки детальніше читайте тут.

Додамо, у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

На Львівщині цьогоріч ціна на живі ялинки висотою 1-3 м коливається в межах 100 – 350 грн. Детальніше – тут.