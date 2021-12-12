Як вибрати безпечну для здоров’я ялинку

Наближається Новий рік, а це означає, що українці починають приглядатись або вже купувати ялинку. Проте і штучна, і жива ялинка можуть нести загрозу здоров’ю. Тому при виборі святкового дерева варто дотримуватись низки правил. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Неважливо, яку ялинку ви збираєтесь придбати, слід пам’ятати, що живі дерева можуть обробляти хімікатами, а неякісні штучні можуть виділяти речовини, які подразнюють, наприклад, органи чуття.

Також і штучна, і жива ялинка можуть спровокувати розвиток алергії. Тому медики рекомендують ретельно підбирати один із головних атрибутів свята та дотримуватись низки правил.

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Так, натуральна ялинка містить безліч корисних для здоров’я речовин. Хвоя виділяє сполуки фітонциди, які мають протимікробну, антибактеріальну та протизапальну дію. Запах свіжої хвої позитивно впливає на нервову систему, знімає перезбудження і нервозність.

Ефірні масла хвойних дерев відомі своїми властивостями в профілактиці респіраторних захворювань, а під впливом ароматичних сполук, що виділяються хвоєю, в організмі виробляються ендорфіни – «гормони радості».

Однак жива ялинка може стати причиною проявів алергії не тільки у алергіків, але і у людей, які не страждають від цього захворювання.

Ялинки для продажу можуть обробляти хімічними речовинами, в тому числі засобами проти загорання, які самі по собі можуть бути алергеном. Тому перед тим, як ставити ялинку в квартирі, рекомендують облити дерево струменем води.

Купуючи штучну ялинку, звертайте увагу на:

наявність у продавця документу, який засвідчує безпечність ялинки;

штучній ялинці потрібен час, щоб «вивітритися». Поставте її на кілька днів на вулицю чи на балкон, бо дерево виготовляють із полімерних матеріалів, які при першому контакті з повітрям виділяють найбільше шкідливих речовин;

неякісні штучні матеріали під впливом температури виділяють фенол і формальдегід – леткі органічні речовини, що можуть викликати подразнення очей, легень, слизової оболонки носа, алергічні прояви;

полімерні матеріали здатні до деструкцій, у зв’язку з чим штучну ялинку не бажано використовувати декілька років поспіль;

не встановлюйте штучні ялинки поблизу опалювальних пристроїв.

Нагадаємо, у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

На Львівщині цьогоріч ціна на живі ялинки висотою 1-3 м коливається в межах 100 – 350 грн. Детальніше – тут.

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