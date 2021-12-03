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Де у Львові купити ялинку: легальні місця продажу

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік локацій, де у Львові дозволено продавати ялинки. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 3 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у переліку офіційних місць для торгівлі ялинками – майже два десятки локацій. Всі вони розташовані у кожному районі міста. Найбільше таких точок передбачили у Шевченківському районі, найменше – у Галицькому.

Торгівля ялинками у вказаних місцях стартує з 18 грудня і триватиме до 6 січня.

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Також своїм рішенням виконавчий комітет зобов’язав Муніципальну варту, голів районних адміністрацій та правоохоронців не допустити виникнення стихійної торгівлі ялинками на території Львова.

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