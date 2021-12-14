В яких районах Львівщини найбільше хворіють на Covid

У Львівському, Стрийському та Золочівському районах Львівщини найвищі показники захворюваності на коронавірус в області. Про це під час брифінгу заявила заступниця директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Зоряна Года, передає Львівський портал.

За минулий тиждень захворюваність на коронавірус на Львівщині знизились на 11%. Найвищі показники фіксують у Львівському, Стрийському та Золочівському районах.

«В цілому ситуація з захворюваністю на коронавірус на Львівщині покращилась. За попередній тиждень основні показники знизились на 11,7%. Найвищими показники захворюваності є в Золочівському, Стрийському та Львівському районах. Однак ситуція є далеко не ідеальною, оскільки за минулу добу госпіталізували ще 103 людей», – зазначила Зоряна Года.

Так, за попередню добу у Львівській області провели 1156 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 169 осіб.

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Окрім того, за добу, що минула, на самоізоляцію скерували 764 людей. В реанімації перебуває 169 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 67.

Загалом у стаціонарах перебувають 1635 осіб, з них повністю вакциновані 166 людей. Таким чином медзаклади Львівщини заповнені на 31%.

Як повідомляв Львівський портал, медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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