На Львівщині прогнозують до -7°, густий туман та ожеледицю

У середу, 15 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду, густий туман та ожеледицю. Опадів не очікується. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря становитиме від 6 до 7 градусів морозу, вдень буде дещо тепліше – від 0 градусів до 2 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с. Хмарно.

Снігу та інших опадів в цей день не очікується. На дорогах буде ожеледиця. Ввечері 14 грудня та вдень 15 грудня місцями туман видимістю 200 – 500 м.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними за кермом.

До слова, під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

Про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через негоду, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112, чи телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Зазначимо, що у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли про основні правила поведінки у холодну погоду. Детальніше читайте тут.

Нагадаємо, снігопад на Львівщині почався у ніч на неділю, 12 грудня, і продовжує падати весь день. Синоптики прогнозували, що в області випаде до 25 см снігу.

У Львові в ніч з 12 на 13 грудня всю ніч працювала снігоприбиральна техніка, проте сніг продовжував падати весь наступний день 14 грудня.

Додамо, що з наступного тижня в Україні прогнозують відчутне похолодання. Подекуди вночі температура повітря може опуститися до 18 градусів морозу.

Щодо Львівщини, то згідно із Sinoptik.ua, на Львівщині наступного тижня теж очікується відчутне похолодання. Температура повітря почне опускатися з вівторка, 21 грудня, та коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу.

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Фото – з мережі Інтернет