Львів'янам нагадують правила поведінки під час холодів

У Львові виявили перший випадок переохолодження та обмороження. Тож у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли про основні правила поведінки у холодну погоду. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Фахівці кажуть, що у період різких похолодань, з настанням морозів та складних погодних умов, збільшується ризик переохолодження та обмороження. Переохолодження організму (гіпотермія) – це значне зниження температури тіла, яке негативно впливає на стан організму.
Холод згубно впливає, найперше, на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла.
Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок. Діти, літні й ослаблені люди, особливо худі, стомлені та голодні, найбільш уразливі до переохолодження.
Основні правила поведінки у холодну погоду:
- одягайтеся тепло та багатошарово: одягніть на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої, обирайте взуття з товстою підошвою;
- захищайте відкриті ділянки шкіри: вдягайте рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром;
- уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло й уникнути обмороження;
- поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне;
- пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку – візьміть з собою термос з чаєм;
- заходьте кожну годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- зробіть прості вправи для рук або ніг, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах, так само рухайте пальцями ніг;
- не перевтомлюйтесь, втомлена людина швидше піддається переохолодженню;
- відмовтесь від алкоголю та куріння;
- не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас;
- якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, стежте, щоб ваш телефон був заряджений, а автомобіль заправлений.
Перша допомога при переохолодженні – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, то потрібна госпіталізація.
Обмороження – ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найуразливішими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг.
Ознаки обмороження: білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри, тверда на дотик, воскова шкіра, оніміння. Якщо ви помітили такі симптоми – негайно зверніться до лікаря.
Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації. Не можна рухати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки у гарячу воду та прикладати їх до батареї. Це може призвести до більшого ураження.
Зазначимо, у Львові функціонує пункт обігріву у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а). Також, за умови зниження температури повітря до мінус 10 градусів, пункт обігріву діятиме в приміщенні БО «Регіонального центру соціальної адаптації» (вул. Личаківська, 56).
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Фото – з мережі Інтернет
Аліса Белей