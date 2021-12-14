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В Україні прогнозують до 18 градусів морозу. Що на Львівщині?

Вероніка Рой

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З наступного тижня в Україні прогнозують відчутне похолодання. Подекуди вночі температура повітря може опуститися до 18 градусів морозу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, наступного тижня в Україну прийде серйозне похолодання. Зокрема, температура повітря з вівторка по четвер, 21-23 грудня, вночі може опускатися до 12-18 градусів морозу, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів.

«Ці градуси – не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої «ніякої» погоди з нулями та навіть «плюсами» і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників», – написала Наталія Діденко.

Щодо Львівщини, то згідно із Sinoptik.ua, на Львівщині наступного тижня теж очікується відчутне похолодання. Температура повітря почне опускатися з вівторка, 21 грудня, та коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу.

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Вже у середу, 22 грудня, зранку та ввечері прогнозують 15 градусів морозу, вдень – 9 градусів морозу. Найбільш холодно буде 23 грудня. Цього дня зранку прогнозують 17 градусів морозу, а вдень – 11 градусів морозу.

Детальніше про те, як вберегтися від обмороження та переохолодження читайте за посиланням.

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