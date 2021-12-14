Кіпр запроваджує для туристів обов’язкові експрес-тести на Covid

З 15 грудня Кіпр посилює вимоги в’їзду та запроваджує обов’язкові експрес-тести на коронавірус для туристів. Про це йдеться у Facebook Консульського відділу посольства України в Кіпр.

Так, 15 грудня пасажири, які прибувають до Кіпру, зобов’язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талону і документа, що посвідчує особу. Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов’язані.

Крім того, з 15 грудня запроваджується обов’язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам «омікрон» або будь-який інший майбутній різновид його мутації. Особи, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них усіх необхідних доз вакцинації.

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Також з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів (таких як святкування ювілеїв, хрестин) та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

З 15 грудня скасовуються і різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба.

Досі в’їзд до Кіпру був можливий за умов вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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