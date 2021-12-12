У колишній кам’яниці архієпископів на площі Ринок відновили браму

Майстри відновили старовинну дерев’яну браму у колишній кам’яниці архієпископів на площі Ринок, 9. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Реставратори замінили прогнилий поріг, на якому стояла вся конструкція, виготовили копії ручок, яких бракувало, демонтували неоригінальні решітки і поставили безпечне скло.

«Брама на площі Ринок, 9 є дубовою. Ми її відчистили, замінили прогнилі елементи, відновили ручки. Працювали приблизно два місяці», – розповідає майстер Олександр Савчук.

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Всі роботи обійшлися у 67 628 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Зазначимо, що будинок на площі Ринок, 9 століттями слугував як помешкання польських королів. До 1844 року кам’яниця була резиденцією римо-католицьких архієпископів. У 1844–1845 роках її частково перебудували, зокрема, додали четвертий поверх.

Зараз це є пам’ятка архітектури національного значення, тут працює обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини