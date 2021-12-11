У скількох громадах на Львівщині утворились дірки в бюджеті

Річний план за рівнем доходів перевиконали 32 громади на Львівщині. Натомість п’ять ОТГ із цим не впорались, тож у їхніх бюджетах утворилися дірки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті фінансів Львівської ОДА.

Під кінець року на Львівщині традиційно підбивають бюджетні підсумки. Так, станом на початок грудня свої річні плани за рівнем доходів вже перевиконали 32 громади:

Гніздичівська, Заболотцівська, Тростянецька, Судововишнянська, Давидівська, Великолюбінська, Розвадівська, Підберізцівська, Солонківська, Щирецька, Славська, Мурованська, Зимновонівська, Лопатинська, Меденицька, Боринська, Глинянська, Грабовецько-Дулібівська, Комарнівська, Красненська, Куликівська, Миколаївська, Новороздільська, Новояворівська, Поморянська, Пустомитівська, Рава-Руська, Ралівська, Сокальська, Сокільницька, Східницька та Трускавецька.

Проте далеко не для всіх громад 2021 рік виявився таким успішним. Так, п’ятьом ОТГ не вдалося навіть наблизитись до планового рівня доходів, тому там можуть виникнути проблеми з виконанням програм, заходів навіть із виплатою зарплат. Йдеться про Рудківську, Великомостівську, Белзьку, Козівську та Стрілківську громади.

«Тут є є великий ризик невиконання планових надходжень, відповідно, не будуть профінансовані окремі програми та заходи. Вищезгаданим громадам першочергово необхідно зосередити свою увагу та прикласти максимальні зусилля щодо недопущення заборгованості за захищеними статтями видатків», – йдеться у повідомленні департаменту фінансів ЛОДА у Facebook.

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Зараз в області триває процес затвердження місцевих бюджетів на 2022 рік. Фінансисти наголошують, що громадам вкрай важливо ухвалити реальні до виконання бюджетні показники.

Нагадаємо, загалом на Львівщині є 73 громади. На початку 2021 року дірки у бюджетах мали 32 ОТГ, у березні їхня кількість скоротилась до 19 громад.

Найбагатшими громадами на Львівщині залишаються Славська, Львівська, Пустомитівська, Солонківська, Стрийська, Мурованська, Підберізцівська, Зимноводівська, Червоноградська і Жовтанецька ОТГ. Видатки на одного мешканця тут становлять від 3290 до 1271 грн.

Найбіднішими за рівнем доходів станом на кінець жовтня є Стрілківська, Підкамінська, Козівська, Журавненська, Добросинсько-Магерівська, Боринська, Хирівська і Бісковицька громади

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