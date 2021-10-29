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ЛОДА оприлюднила рейтинг найбагатших громад Львівщини

Вероніка Рой

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У Львівській ОДА оприлюднили аналіз окремих показників фінансової діяльності територіальних  громад області за перших дев’ять місяців 2021 року. Відтак найбагатшою ТГ стала Славська і Львівська ТГ, натомість пасе задніх Стрілківська ТГ. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

Під час аналізу до уваги бралися 8 показників. Серед них – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом із розрахунку на одного мешканця.

Крім цього аналізувався рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.

Так, з 73 територіальних громад Львівщини склали рейтинг найкращих за показниками доходів у бюджет за дев’ять місяців 2021 року.

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За доходами бюджету лідерами серед громад області стали:

  • Славська,
  • Львівська,
  • Пустомитівська,
  • Солонківська
  • Стрийська,
  • Мурованська,
  • Підберізцівська,
  • Зимноводівська,
  • Червоноградська,
  • Жовтанецька,

«Рейтинг другий квартал поспіль очолюють – Славська і Львівська громади. Це є свідченням фінансового забезпечення і достатніх джерел наповнення та раціональне виконання видаткової частини місцевих бюджетів. Як і в рейтингу за перше півріччя, твердо на своїх позиціях розмістилися Пустомитівська, Солонківська територіальні громади. Своїми позиціями помінялися Стрийська та Мурованська (остання опустилися з 5 на 6),  Підберізцівська і Зимноводівська громади (остання опустилася зі 7 на 8). Без змін замикають десятку Червоноградська і Жовтанецька громади», – прокоментував директор департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.

У бюджетах 18 територіальних громад ще бракує коштів на виплату заробітної плати у бюджетній сфері. Хоча порівняно із першим півріччям дефіцит ліквідовано на 60 млн грн і становить понад 70 млн гривень.

Найнижчі місця рейтингу територіальних громад Львівщини за показниками доходів посіли такі громади:

  • Стрілківська,
  • Підкамінська
  • Козівська,
  • Журавненська,
  • Добросинсько-Магерівська,
  • Боринська
  • Хирівська
  • Бісковицька

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