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19 громад на Львівщині мають дірки у бюджеті

Наталя Дуляба

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Зі 73 громад на Львівщині квартальний бюджетний план виконали лише 54 ОТГ. Натомість 19 громад мають дірки у своїх бюджетах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 54 зі 73 громад області виконали поставлений план щодо доходів у першому кварталі. У департаменті фінансів ЛОДА кажуть, що такий показник і так є прогресом, адже у січні січні виконання дохідної частини бюджету забезпечила 41 громада, а в лютому – 53 ОТГ.

Станом на березень дірки у бюджетах утворились у 19 громадах. При цьому сім ОТГ втратили понад 10% від запланованих доходів: Бібрська, Белзька, Добросинсько-Магерівська, Моршинська, Перемишлянська, Самбірська і Яворівська громади.

Натомість є на Львівщині низка ОТГ, які вже на 30% перевиконали бюджетний план. Йдеться про Розвадівську, Підберізцівську, Славську, Боринську, Заболотцівську громади.

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«У Підберізцівській, Боринській, Славській і Заболотцівській громадах надходження зросли більш як у півтора раза», – додають у ЛОДА.

Також вісім громад отримали менші надходження порівняно з першим кварталом 2020 року. Така ситуація виникла у Великолюбінській, Белзькій, Журавненській, Моршинській, Ралівській, Трускавецькій, Червоноградській і Яворівській. Проте ще місяць тому таких громад було 26, тому тут є позитивна динаміка.

Нагадаємо, у 2020 році найбагатшими ОТГ на Львівщині були Славська, Солонківська, Давидівська. В аутсайдерах – Міженецька, Воле-Баранецька, Луківська, Бабинська ОТГ. Детальніше про те, який тут розмір доходу на одного мешканця, читайте за цим посиланням.

У 2021 році кошти для розвитку мають лише три громади Львівської області.

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