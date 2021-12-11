У Львові врятували covid-хворого із ураженими на 85% легенями

Медики 8-ої лікарні Львова врятували життя важкохворому на коронавірус 54-річному чоловікові. Він три тижні був під’єднаний до апарату ШВЛ, бо Covid-19 уразив 85% легень. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

Лікарі зауважують: історія пана Андрія – один із тих рідкісних випадків, коли пацієнт із ураженими на 85% легенями та вкрай важким перебігом коронавірусу одужав і повертається додому.

54-річного Андрія госпіталізували з коронавірусом у важкому стані. Він більше місяця пролежав у реанімації, а 20 днів був під’єднаний до апарату ШВЛ. Чоловік не був вакцинований.

«Весь час, що 54-річний пан Андрій провів на межі життя та смерті, він шкодував лиш про одне – що не вакцинувався від Covid-19. І сьогодні в чоловіка наче ще один день народження. Бо після цієї тривалої та виснажливої боротьби за життя, його виписали з лікарні», – кажуть медики.

Сам пан Андрій розповідає: безмежно вдячний лікарям за врятоване життя і радіє, що повертається додому, де зможе обійняти рідних. Водночас він каже, що змінив своє ставлення до вакцинації, тому планує зробити собі щеплення.

«Я потрапив у реанімацію у важкому стані. Мої шанси були 50% на 50%. Але лікарі мене врятували. В реанімації я пролежав місяць і 4 дні, а сьогодні я вже йду додому. Бажаю, щоб усі робили щеплення. Хоча я раніше сумнівався у вакцинації, сумнівався тому, що говорили про це по телевізору, писали в інтернеті», – зауважив пан Андрій.

Зазначимо, що на лікуванні у Першому територіальному медоб’єднанні Львова перебувають 219 пацієнтів із коронавірусом, 33 із них під’єднані до апаратів ШВЛ. 95% усіх госпіталізованих є невакциновані.

Це медоб’єднання офіційно називається Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги. До її складу увійшли лікарня швидкої допомоги, дитяча лікарня на Орлика і 8-ма лікарня. Це ТМО надає всю ургентну (невідкладну) допомогу, його роботу запустили наприкінці листопада.

Нагадаємо, у Львові медикам також вдалося врятували 91-річну жінку, у якої коронавірус уразив 100% легень, а також 5-річну дівчинку із ураженими на 80% легенями.

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