У Львові від коронавірусу одужала 91-річна жінка, маючи 100% ураження легень

91-річна львів’янка Софія Голдак одужала від коронавірусу після 10 проведених днів у лікарні та з 100% ураженням легень. Про це пише ТСН.

У жінки було стовідсоткове ураження легень. 10 днів вона пролежала під кисневою маскою в лікарні. Потім іще місяць провела вдома з кисневим концентратором. І от тиждень тому нарешті його зняла. Жінка перемозі над недугою завдячує вакцинації та оптимізму.

«Бабці просто в один вечір стало дуже зле. Її стало трусити, міряємо температуру, температура просто на очах починає підійматися до 39. Перші дні лікувалася вдома, далі її забрали до лікарні. Онука Марта була поруч із бабусею весь час. А заодно й санітаркою для всієї палати», – йдеться у повідомленні.

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Завідувачка одного з інфекційних відділень Наталія Ралець каже – вакциновані, зокрема й літні люди, хворіють украй рідко. Та й перебіг недуги мають геть інший.

Пані Софія вже тиждень як дихає сама. Сьогодні почала потроху ходити без допомоги онуки. І каже, хто зна, як воно було б, якби тоді не вирішила вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що медичні протипоказання до вакцинації в Україні проти коронавірусу має менш як 1% людей. Також читайте кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань.

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.