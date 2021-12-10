Тисяча за вакцинацію: банки почали випускати віртуальні картки для виплати

З 9 грудня три банки почали випускати віртуальні картки для проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. З них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банк» та 21 660 – в «Альфа-Банк».

Так виглядає віртуальна картка для проєкту «єПідтримка» у Monobank:

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