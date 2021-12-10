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Львівщина отримала ще 17 тисяч доз вакцини Moderna

Аліса Белей

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10 грудня на Львівщину надійшла нова партія вакцини від коронавірусу Moderna. Область отримала 17 тисяч доз препарату. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Нову партію використовуватимуть в центрах вакцинації та в пунктах щеплень. Ця мРНК-вакцина розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

Вакцина Moderna має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка допомагає організму створювати шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини для боротьби з ним. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990-х.

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За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї технології. Але реалізовано її було навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти COVID-19. Вакцини мРНК є безпечними та не можуть змінити ДНК людини. Станом на сьогодні в області провели 1 734 142 щеплення, з них 182 837 – вакциною «Модерна».

Нагадаємо, протягом останніх днів у Львівській області знизився рівень вакцинації від коронавірусної інфекції. Так, за останню добу, 9 грудня, зробили понад 11 тисяч щеплень, у той час, коли за рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я регіонам потрібно робити до 23 тисяч вакцинацій.

Загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу повністю вакцинованими від коронавірусу вже є понад 794 людини, принаймні одне щеплення отримали 939 тисяч осіб.

Додамо, загалом по цілій Україні протягом останніх тижнів, на тлі зниження захворюваності на коронавірус, фіксують значне падіння рівня вакцинації населення.

Сovid-щеплення на Львівщині можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 10 – 12 грудня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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