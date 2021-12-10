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FlixBus запускає три нові міжнародні рейси через Львів

Аліса Белей

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FlixBus – найбільший лоукост-перевізник Європи, запускає чотири нові рейси з України, три з яких – через Львів. Зокрема, перевізник запускає рейси Запоріжжя – Кельн, Херсон – Кельн, Львів – Познань та Київ – Мінськ. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ЦТС.

Зазначається, що лінії запущені у партнерстві з місцевими перевізниками. Дві з них – із партнерами, які вже давно працюють із FlixBus в Україні: це Euroclub та Asik. Також уперше спільні рейси FlixBus виконує із львівським перевізником East West Eurolines – на двох лініях до Німеччини.

Повний маршрут нової лінії CUA162 Запоріжжя – Кельн виглядає так: Запоріжжя – Дніпро – Харків – Полтава – Лубни – Пирятин – аеропорт «Бориспіль» – Київ – Житомир – Новоград–Волинський – Рівне – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюсельдорф – Кельн. Партнер-перевізник East West Eurolines.

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Маршрут нової лінії CUA160 Херсон – Кельн: Херсон – Миколаїв – Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюсельдорф – Кельн. Партнер-перевізник: East West Eurolines

Маршрут нової лінії CUA157 Львів – Познань: Львів – Жешув – Тарнов – Кельці – Петркув–Трибунальський – Лодзь – Познань. Партнер-перевізник Asik.

Маршрут лінії CUA158 Київ – Мінськ: Київ – Чернігів – Гомель – Мінськ. Партнер-перевізник Euroclub.

Додамо, що автобуси зберегли оригінальне маркування автобусних партнерів та мають зелені наклейки In cooperation with FlixBus, які дозволяють пасажирам ідентифікувати автобуси на зупинках. Всередині автобуси мають зелену зону для пасажирів FlixBus – місця, відзначені зеленими наклейками.

Нагадаємо, цьогоріч у липні автобусний оператор FlixBus запустив маршрути зі Львова до трьох європейських міст: до польського Вроцлава, угорського Будапешта та чеського Плзеня.

Також FlixBus виконує міжнародні рейси з України до Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини та Чехії, а з літа 2020 року – ще й внутрішні рейси по Україні, зокрема й до Львова.

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Фото: FlixBus 

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