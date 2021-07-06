Flixbus запускає три нові маршрути зі Львова

Найбільший автобусний лоукостер, компанія FlixBus, із липня запускає маршрути зі Львова до трьох європейських міст. Про це під час пресконференції 6 липня повідомив гендиректор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, з липня автобусний оператор запустить машрути зі Львова до польського Вроцлава, угорського Будапешта та чеського Плзеня.

Вартість квитків стартує від 499 грн до Вроцлава, до Будапешта – від 649 грн, а до Плзеня – від 999 грн.

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Водночас на поїздки за новими маршрутами, здійснені протягом 20 липня – 9 серпня, FlixBus вводить спеціальні знижки. Придбати квиток можна буде від 149 грн, втім за така ціна діятиме до 8 липня або до моменту повного продажу квитків.

Лінія 3231 Львів-Вроцлав має повний маршрут Львів-Краків-Катовіце-Ополе-Вроцлав. Автобуси відправлятимуться починаючи з 21 липня три рази на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Назад автобуси курсуватимуть по вівторках, четвергах і суботах.

Лінія 3285 Львів-Будапешт. Повний маршрут: Львів-Мукачево-Ужгород-Ньїредьгаза-Будапешт. Лінія буде їздити з 21 липня три рази на тиждень. Зі Львова – у понеділок, середу та суботу. Назад автобуси будуть їхати у вівторок, четвер та неділю.

Лінія N3270 Київ-Плзень. Повний маршрут: Київ-Житомир-Рівне-Львів-Краків-Катовіце-Острава-Оломоуць-Брно-Прага-Плзень. Лінія стартує з 20 липня з частотою 4 рази на тиждень. З Києва у понеділок, вівторок, п’ятницю та суботу. Назад автобус відправлятиметься у вівторок, середу, суботу та неділю з Плзеня.

За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus, кожен з яких відповідає високим стандартам компанії щодо комфорту: зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, електричні розетки, безкоштовний Wi-Fi, туалет у салоні, кондиціонер, регулярна дезинфекція салону.

Компанія також оголосила набуття містом Лева статусу транспортного хаба FlixBus – так оператор перевезень називає міста, через які проходить максимальна кількість автобусних ліній та які є зручними транспортними вузлами для пасажирів. Сьогодні через Львів прокладені вже 7 брендованих ліній FlixBus. В свою чергу, Львів сполучений з такими іншими хабами FlixBus як Вроцлав, Краків та Прага – звідти зеленими автобусами можна дістатися до більше ста європейських міст.

Нагадаємо, FlixBus виконує міжнародні рейси з України до Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини та Чехії, а з літа 2020 року– ще й внутрішні рейси по Україні, зокрема й до Львова.

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Фото: FlixBus