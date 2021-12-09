СБУ знайшла тіло вбитого львів’янина Тараса Познякова

Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова. Про це Українській правді повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко та джерело в правоохоронних органах.

Тіло Тараса Познякова знайшли минулого тижня поблизу траси «Житомир – Київ». Цю інформацію частково підтвердили в СБУ.

«Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства», – зазначив Дехтяренко.

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За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета «ТТ».

Кінгісепп зі своїм «побратимом» Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль «Ауді А6» вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.

Пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.

До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання – георадар «EASY RAD – GPR», що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, що Тарас Позняков зник 4 квітня 2016 року, після того як взяв попутників із системи BlaBlaCar. Згодом його автомобіль був знайдений поблизу Києва.

За підозрою у викраденні Тараса Познякова заарештували Дмитра Голуба на початку серпня 2016 року. Другий підозрюваний у вбивстві Тараса Познякова Луан Кінгісеппа загинув у березні 2019 року під час вибуху у Києві.

У травні 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області оголосив вирок у справі про вбивство львів’янина Тараса Познякова. Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві львів’янина та засудили до довічного ув’язнення.

Цьогоріч 7 ггрудня Верховний суд поставив крапку у кримінальному провадженні щодо вбивства водія «Blablacar» львів’янина Тараса Познякова. Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство чоловіка, залишили у силі довічний вирок.

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