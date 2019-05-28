Вбивця Тараса Познякова отримав довічне ув’язнення

Сьогодні, 28 травня, Києво-Святошинський районний суд Київської області оголосив вирок у справі про вбивство львів’янина Тараса Познякова. Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві львів’янина та засудили до довічного ув’язнення, передає Zaxid.net.

Як повідомляється, суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом та вбивстві. Загалом вирок суду зачитували майже дві години. Дмитро Голуб, який був присутній у залі суду, також може оскаржити його протягом 30 днів.

«[Суд] не вислухав моїх показів, вони не вислухали мого останнього слова, порушили усі мої громадянські права і присудили мені довічне позбавлення волі. Це цирк», – сказав журналістам Дмитро Голуб після оголошення вироку суду.

Своєю чергою, батько Тараса Познякова Олександр після оголошення вироку сказав: «Суд вирішив те, що він заслужив, але ще буде суд Божий, який набагато гірше зробить для нього. У цьому ми переконались з його колегою, побратимом Кінгісеппом. Вибачте, я більше нічого не можу сказати. Але знаю ще одне, за ними точно хтось стоїть. Вони не могли самі це зробити. Хто? Буде далі шукати слідство».

Він також переконаний, що Голуб подасть апеляцію. Раніше під час судового засідання батько Тараса Познякова Олександр заявляв, що Дмитро Голуб шантажував його.

За словами Олександра Познякова, Голуб зізнався йому у вбивстві Тараса, але пообіцяв розповісти деталі вбивства та показати місце, де вони закопали тіло, якщо він відмовиться від усіх обвинувачень і принесе йому 50 тис. доларів. Проте адвокат Голуба стверджує про невинність свого клієнта та заявив, що вбивство інсценоване.

Нагадаємо, що Тарас Позняков зник 4 квітня 2016 року, після того як взяв попутників із системи BlaBlaCar. Згодом його автомобіль був знайдений поблизу Києва.

За підозрою у викраденні Тараса Познякова заарештували Дмитра Голуба на початку серпня 2016 року. Другий підозрюваний у вбивстві Тараса Познякова Луан Кінгісеппа загинув у березні 2019 року під час вибуху у Києві.