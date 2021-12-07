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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Перемишля

Аліса Белей

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«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди зі Львова до польського Перемишля. Вони курсуватимуть щоденно з 22 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в перевізника.

Поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме до кінцевої станції о 21:05. З Перемишля відправлятиметься о 06:56 і прибуватиме до Львова о 10:32.

Поїзд №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 6:03. З Перемишля відправлятиметься о 21:50 і прибуватиме до Львова о 01:26.

Додамо, що пасажири можуть використовувати ці рейси для хабової пересадки на станції Перемишль, зокрема на поїзди до Праги та Берліна.

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Як повідомляв Львівський портал раніше, з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету міністрів України №1236.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

  • отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);
  • COVID-сертифікат про одужання у додатку Дія.

Нагадаємо, з 12 грудня курсуватимуть ще два додаткові потяги з Одеси та Львова до польського Перемишля.

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