«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг зі Львова до Перемишля

«Укрзалізниця» призначила два додаткові потяги з Одеси та Львова до польського Перемишля. Про це Львівському порталу повідомили в перевізника.

Потяг №89/90 відправлятиметься з 12 грудня зі Львова о 16:20 год. і до Перемишля прибуватиме о 18:19 год. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 год. і прибуватиме до Львова о 13:45 год.

Потяг №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Як повідомлялося раніше, з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету міністрів України №1236.

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Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);

COVID-сертифікат про одужання у додатку Дія.

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