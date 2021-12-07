На Львівщині визначили кращих спортсменів листопада

Найкращими спортсменами листопада на Львівщині стали каратистки Галина Мельник і Катерина Крива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Традиційно щомісяця на Львівщині визначають кращих спортсменів. Відповідне голосування проводять серед членів колегії обласного управління молоді та спорту і членів виконкому обласного відділення НОК України.

Так, у листопад кращими стали каратистки Галина Мельник і Катерина Крива. Цього місяця спортсменки вибороли бронзові медалі на чемпіонаті світу. Галина Мельник увійшла у трійку найкращих у ваговій категорії 68 кг, а Катерина Крива – у ваговій категорії до 50 кг.

Реклама партнерів

За бронзові медалі чемпіонату світу спортсменкам дадуть також по 15 тисяч гривень у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Премії також чекають на їхніх тренерів Антона Нікуліна та Ігоря Богдана.

Зазначимо, що обидві спортсменки увійшли до першої десятки світового рейтингу найсильніших каратисток. Галина у рейтингу опинилась на сьомому місці, а Катерина – на дев’ятому.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою жовтня стала 18-річна вихованка Львівського фахового коледжу спорту, уродженка Трускавця Олександра Хоменець. Дівчина виборола бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.