ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині визначили кращих спортсменів листопада

Наталя Дуляба

|

Найкращими спортсменами листопада на Львівщині стали каратистки Галина Мельник і Катерина Крива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Традиційно щомісяця на Львівщині визначають кращих спортсменів. Відповідне голосування проводять серед членів колегії обласного управління молоді та спорту і членів виконкому обласного відділення НОК України.

Так, у листопад кращими стали каратистки Галина Мельник і Катерина Крива. Цього місяця спортсменки вибороли бронзові медалі на чемпіонаті світу. Галина Мельник увійшла у трійку найкращих у ваговій категорії 68 кг, а Катерина Крива – у ваговій категорії до 50 кг.

Реклама партнерів

За бронзові медалі чемпіонату світу спортсменкам дадуть також по 15 тисяч гривень у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Премії також чекають на їхніх тренерів Антона Нікуліна та Ігоря Богдана.

Зазначимо, що обидві спортсменки увійшли до першої десятки світового рейтингу найсильніших каратисток. Галина у рейтингу опинилась на сьомому місці, а Катерина – на дев’ятому.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою жовтня стала 18-річна вихованка Львівського фахового коледжу спорту, уродженка Трускавця Олександра Хоменець. Дівчина виборола бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів