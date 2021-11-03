Кращою спортсменкою жовтня на Львівщині стала Олександра Хоменець

Кращою спортсменкою жовтня 2021 року на Львівщині визначили 18-річну Олександру Хоменець, яка виборола бронзу на Чемпіонаті світу з вільної боротьби. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Олександра Хоменець родом з Трускався, вона вихованка Львівського фахового коледжу

Минулого місяця спортсменка виборола бронзу на Чемпіонаті світу з вільної боротьби. Олександра Хоменець змагалась у ваговій категорії 55 кг. У бронзовому фіналі вона перемогла російську борчиню з рахунком 10-8.

Реклама партнерів

Тренують найкращу спортсменку жовтня Орест Скобельський та Андрій Бирка. Олександра Хоменець стала наймолодшою з українських борчинь, які виборювали медалі на дорослому чемпіонаті світу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.