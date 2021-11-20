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Дві українки отримали бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате

Аліса Белей

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Дві українські спортсменки отримали бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате у Дубаї. На третю сходинку піднялися Катерина Крива та Галина Мельник. Про це повідомили у Facebook НОК України та олімпійська команда.

«Приємні новини надходять з чемпіонату світу з карате, що триває у місті Дубай (ОАЕ). У куміте на третю сходинку п’єдесталу сходять дві українки Катерина Крива (-50 кг) та Галина Мельник (-68 кг)», – йдеться в повідомленні.

У НОК також повідомили, що попереду фінал за участю Аніти Серьогіної (-61 кг).

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Фото: НОК

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