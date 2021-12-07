На Львівщині від Covid вакцинувались ще 14 тисяч людей

На Львівщині в понеділок, 6 грудня, щеплення від коронавірусу отримали 14 290 оcіб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 5111 осіб отримали першу дозу вакцини та 9179 – другу дозу.

Загалом на Львівщині станом на 7 грудня провели 1 693 304 щеплення (з них 767 220 – другою дозою).

Мешканці області робили щеплення такими вакцинами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 184 357, «Coronavac» – 476 857, «Pfizer» – 815 417, «Moderna» – 178 270.

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Нагадаємо, на Львівщині знизились показники вакцинації від коронавірусу, тому мешканців закликають робити щеплення, аби безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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