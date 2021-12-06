За зрубану в парку ялинку 60-річній львів’янці «світить» штраф

У Львові затримали 60-річну жінку, яка у Снопківському парку самовільно вирішила зрізати ялинку. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався у суботу, 4 грудня, в Снопківському парку. Там небайдужі побачили, як невідома жінка зрубала ялинку.

Прибувши на місце, поліцейські виявили порушницю, яка якраз несла ялинку. Нею виявилась 60-річна львів’янка. Дерево вона зрізала за допомогою пилки, яку потім сховала у сумку.

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Жінку разом з ялинкою доставили у райвідділок, а справу передали слідчому.

Зауважимо, що в Україні заборонена самовільна вирубка дерев. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Незаконна вирубка хвойних дерев тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн, на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн. Також окремо визначається шкода, завдана довкіллю внаслідок кожного самовільно вирізаного дерева. Її розмір залежить від діаметра пня дерева.

Водночас штраф чекає й на покупця нелегальної ялинки – від 510 до 1700 грн.

Правоохоронці закликають мешканців Львівщини не винищувати зелені насадження і купувати лише легальні ялинки, які мають бути чипованими. Номер на дереві дає змогу на спеціальному сайті отримати інформацію, де його виростили і кому воно належить. Продавці повинні мати усі необхідні документи на хвойні.

Нагадаємо, у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

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