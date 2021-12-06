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Літургія, телеміст і концерт: як Львів святкує 30-річчя ЗСУ

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають 30-ту річницю створення Збройних Сил. З цієї нагоди у Львові відбудеться низка урочистостей, серед яких – літургія, вшанування пам’яті загиблих воїнів, телеміст і концерт гурту СКАЙ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

10:00 год. – вшанування пам’яті загиблих захисників України на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

11:00 год. – Архієрейська божественна літургія у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

Також урочистості впродовж дня заплановані на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тут о 17:50 год. відбудеться телеміст, до якого, крім Львова, доєднаються ще й Київ, Харків, Краматорськ і Одеса. Участь у телемості візьме президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у Харкові.

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Завершиться святкування 30-річчя ЗСУ святковим концертом гурту СКАЙ на площі перед Академією сухопутних військ. Вхід безкоштовний.

Зауважимо, що у зв’язку зі святкуваннями протягом дня для руху транспорту будуть перекриті вулиці Героїв Майдану (09:00-22:00 год.) та Стрийська (з 09:00 до 14:00 год. та з 16:00 до 22:00 год. на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Сахарова).

Через проведення урочистостей автобуси №3а, №18 і №57 курсуватимуть по-іншому, а тролейбус №25 взагалі не їздитиме.

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