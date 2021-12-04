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У Львові на 30 річницю ЗСУ проведуть телеміст, концерт та перекриють дві вулиці

Андрій Котенський

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У понеділок, 6 грудня, через відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України у Львові перекриють для руху транспорту вулиці Героїв Майдану та Стрийську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У зв’язку з проведенням урочистостей відбудеться перекриття вулиць Героїв Майдану (09:00 – 22:00 год) та Стрийської (з 09:00 до 14:00 год та з 16:00 до 22:00 год) від вулиці Івана Франка до вулиці Сахарова.

За даними організаторів, з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України відбудеться телеміст за участю Президента України Володимира Зеленського. Участь у ньому візьмуть участь п’ять міст: Львів, Київ, Харків, Краматорськ та Одеса.

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Сам Зеленський того дня братиме участь в заходах у Харкові.

У Львові головною локацією заходів стане – площа біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На заходах очікується начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Початок урочистостей з нагоди відзначення 30-ї річниці ЗСУ о 17:50 год. Завершиться захід концертом гурту СКАЙ.

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