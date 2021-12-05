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6 грудня у Львові відбудуться зміни в русі громадського транспорту

Андрій Котенський

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У понеділок, 6 грудня, через відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України у Львові анонсовано зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку із проведенням урочистостей та святкового концерту, тролейбусний маршрут № 25 не курсуватиме. Водночас автобусні маршрути об’їжджатимуть перекриті вулиці –Героїв Майдану та Стрийську.

«На цій ділянці курсують три маршрути: № 3а, 18 і 57. Вони здійснюватимуть об’їзд закритої ділянки по вул. Чмоли, вул. Козельницькій, вул. І Франка з виїздом на вул. Шота Руставелі. В такий спосіб вони курсуватимуть весь день, окрім періоду орієнтовно між 14.00 год. і 16.00 год, коли вул. Стрийська буде проїзною», – повідомив керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

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Як відомо вулиця Героїв Майдану буде перекрита в період з 09.00 до – 20.00 год, а вул. Стрийська (на проміжку від вул. І. Франка до вул. Сахарова) – з 09.00 до 14.00 год та з 16.00 до 22.00 год.

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