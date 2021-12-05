Вулицю Шімзерів планують відкрити для проїзду транспорту із 9 грудня

Ремонтні роботи на вулиці Шімзерів завершуються. Із 9 грудня вулицю планують відкрити для проїзду транспорту. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, на вулиці залишається облаштувати освітлення і встановити дорожні знаки.

«На сьогодні усі роботи, що стосуються дорожнього покриття, на вул. Шімзерів завершені. У повному обсязі вже виконано роботи із облаштування пішохідного тротуару та встановлено стійки, на які буде прикріплено дорожні знаки. Також на вул. Шімзерів заплановано висадити зелені насадження, змонтувати опори зовнішнього освітлення, встановити антипаркувальні стовпці та нанести дорожню розмітку. Плануємо виконати ці роботи до 9 грудня і відкрити вулицю для проїзду транспорту», – повідомив Микола Власюк.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вул. Шімзерів виконує підрядна організація ТзОВ «Вельт Капітал» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Роботи на ділянці від вул. Пекарська до вул. Мечникова відбуваються в межах проекту реконструкції вул. Пекарської.

Проектом реконструкції, який розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку» передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг, капітальний ремонт покриття тротуарів, капітальний ремонт світлофорного об’єкта, заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, зовнішнього газопостачання, електропостачання, теплопостачання, мереж зв’язку. Також проектом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення. Влаштування благоустрою території.

Нагадаємо, ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував торік 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робіт становить 109,4 млн грн.

Кілька місяців тому для проїзду відкрили одну ділянку вулиці Пекарської – від вулиці Мечникова до вулиці Шімзерів. Натомість розпочали ремонтні роботи на відтинку від вулиці Шімзерів до вулиці Тершаковців.

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Пекарської відбувається у три етапи. Раніше у міськраді заявляли, що ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Проєктом реконструкції вул. Пекарська передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг.

Також планується капітальний ремонт покриття тротуарів, світлофорного об’єкта, заміна наявних мереж водопостачання та каналізації тощо. Крім цього проєктом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, влаштування доброустрою території.

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