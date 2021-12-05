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Троє людей отруїлось чадним газом у Львові

Андрій Котенський

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У Львові в квартирі триповерхового будинку на вулиці Шевченка отруїлося чадним газом троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Отруєння чадним газом сталося у суботу, 4 грудня, близько 15:00 у квартирі триповерхового багатоквартирного будинку на вул. Шевченка, 39.

Трьох людей у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

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Квартира газовими пічками. До з’ясування обставин припинено подачу газу до помешкання.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

На початку листопада від отруєння чадним газом загинув мешканець Золочівщини.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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