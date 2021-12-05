Covid в Україні: 6622 нових хворих, ще 278 померли

Станом на ранок неділі, 5 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 6 622 нових випадків коронавірусу. Померли 278 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 497 477 осіб. Протягом суботи, 4 грудня, діагноз встановили ще 6 622 новим хворим, серед них 68 медиків та 690 дітей.

Одужали за останню добу 9 274 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 278 хворих.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 88 280 людей, натомість одужали 3 050 659 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

У середині листопада в офісі президента заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна вже пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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