ОСТАННІ НОВИНИ

Covid в Україні: 6622 нових хворих, ще 278 померли

Андрій Котенський

|

Станом на ранок неділі, 5 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 6 622 нових випадків коронавірусу. Померли 278 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 497 477 осіб. Протягом суботи, 4 грудня, діагноз встановили ще 6 622 новим хворим, серед них 68 медиків та 690 дітей.

Одужали за останню добу 9 274 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 278 хворих.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 88 280 людей, натомість одужали 3 050 659 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

У середині листопада в офісі президента заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна вже пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів