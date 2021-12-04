Covid в Україні: 13 206 нових хворих, ще 436 померли

Станом на ранок суботи, 4 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 13 206 нових випадків коронавірусу. Померли 436 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 490 855 осіб. Протягом п’ятниці, 3 грудня, діагноз встановили ще 13 206 новим хворим, серед них 200 медики та 1196 дітей.

Одужали за останню добу 22 765 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 436 хворих.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 88 002 людей, натомість одужали 3 041 385 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

У середині листопада в офісі президента заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна вже пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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