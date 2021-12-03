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У Львові на початку наступного тижня відкриють ще одну ділянку вулиці Бандери

Аліса Белей

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6-7 грудня у Львові планують відкрити ділянку на вул. Бандери від вул. Городоцької до вул. Федьковича. Це буде пішохідна зона, по якій курсуватиме лише трамвай. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зараз тривають роботи з влаштування бордюрів, поребриків, пішохідного тротуару на ділянці від вул. Городоцької до вул. Антоновича. Також ремонтні бригади працюють над прокладенням трамвайної контактної мережі, облаштуванням павільйонів.

Додамо, основний обсяг робіт з реконструкції вулиці Степана Бандери у Львові планують завершити до 19 грудня цього року.

«Окрім цього, залишилося встановити світлофорні об’єкти, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки, розмітку, а також зробити озеленення території», – розповів Микола Власюк, директор ЛКП «Львівавтодор».

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Нагадаємо, 14 жовтня, у Львові на ремонт закрили перехрестя вул. С. Бандери – вул. Городоцька. У зв’язку з цим відбулися зміни у громадському транспорту.

Реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.

Додамо, як писав Львівський портал до 19 грудня вулицю Шімзерів у Львові планують повністю відкрити для проїзду транспорту, оскільки основні роботи вже завершили.

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