На ремонт закрили перехрестя вул. Бандери – Городоцька

З четверга, 14 жовтня, у Львові на ремонт закрили перехрестя вул. С. Бандери – вул. Городоцька. У зв’язку з цим відбудуться зміни у громадському транспорту. Також запустять пересадковий квиток на трьох трамвайних та експрес-маршруті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові стартував про ремонт перехрестя вул. Бандери з вул. Городоцькою (ділянка від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького). Усі роботи тут триватимуть протягом місяця, тобто до середини листопада.

Весь час ця ділянка буде перекритою, на сусідніх вулицях (вул. Федьковича, вул. Коротка) паркуватися заборонено. Тут цілодобово працюватиме евакуатор.

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Як зміниться рух громадського транспорту

На час ремонту громадський транспорт оминатиме закриту ділянку в напрямку до центру міста по вул. Тобілевича – вул. Федьковича, а в напрямку до Залізничного вокзалу – по вул. Короткій.

Так, трамваї №1, №4, №6 курсуватимуть до церкви Анни та у зворотних напрямах.

Також із вокзалу на пл. Двірцевій до церкви Анни та у зворотному напрямі курсуватиме експрес-автобус. Маршрутка працюватиме з 06:30 до 23:00 год. з інтервалом у 30 хв.

На експрес-автобусі і на трамваях №1, №4 та №6 діятиме пересадковий квиток.

«Квиток, придбаний у водія автобуса, матиме спеціальну позначку та буде дійсний за умови компастування у трамвайних маршрутах №1, №4 та №6. Відповідно, з трамвайним квитком можна буде пересісти у шатл-бас, не оплачуючи додатково. При посадці в автобус водії вилучатимуть такі трамвайні квитки. Пасажирам, які мають картки на проїзд в електротранспорті, достатньо буде пред’явити їх водію автобуса», – пояснив начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Автобусні маршрути №6А, №7, №15, №20, №25, №29, №31, №34, №41, №43, №51, №52 та експрес-маршрут «Аеропорт – церква Анни» у напрямі до центру курсуватимуть по вул. Городоцька – вул. Тобілевича – вул. Федьковича – вул. Шептицького – пл. Кропивницького – вул. Городоцька, а далі – за маршрутом.

У напрямі до залізничного вокзалу автобуси тимчасово здійснюватимуть об’їзд вул. Городоцької по вул. Короткій, далі їхатимуть за звичним маршрутом.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.

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Фото: Зручне місто