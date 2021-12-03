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На Львівщині – нова жертва чадного газу

Наталя Дуляба

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43-річна мешканка Стрийського району потрапила в лікарню з отруєнням чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у четвер, 2 грудня, у селі Угерсько, що відразу біля Стрия. Тут у приватному житловому будинку на вул. Жидачівській чадним газом отруїлась 43-річна місцева мешканка.

Жінку у стані середньої важкості госпіталізували у Стрийську центральну райлікарню.

Попередньо відомо, що помешкання обладнане двофункційним котлом та ПГ-4. Аварійна бригада «Львівгазу» вже тимчасово призупинила подачу газу до будинку.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

На початку листопада від отруєння чадним газом загинув мешканець Золочівщини.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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