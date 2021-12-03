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Covid в Україні: 13 777 нових хворих, ще 509 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок п’ятниці, 3 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 13 777 нових випадків коронавірусу. Померли 509 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 477 649 людей. Протягом четверга, 2 грудня, діагноз встановили ще 13 777 новим хворим, серед них 222 медики та 1279 дітей.

Одужали за останню добу 22 893 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 509 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 87 566 людей, натомість одужали 3 018 620 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки):

  • м. Київ – 1376;
  • Вінницька область – 573;
  • Волинська область – 669;
  • Дніпропетровська область – 920;
  • Донецька область – 751;
  • Житомирська область – 562;
  • Закарпатська область – 536;
  • Запорізька область – 676;
  • Івано-Франківська область – 283;
  • Київська область – 676;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 714;
  • Миколаївська область – 437;
  • Одеська область – 862;
  • Полтавська область – 685;
  • Рівненська область – 501;
  • Сумська область – 476;
  • Тернопільська область – 329;
  • Харківська область – 555;
  • Херсонська область – 182;
  • Хмельницька область – 542;
  • Черкаська область – 569;
  • Чернівецька область – 216;
  • Чернігівська область – 382.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

У середині листопада в офісі президента заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна вже пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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