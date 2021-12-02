В Україні – 13,5 тисяч нових хворих на Covid

За минулу добу, 1 грудня, в Україні виявили 13 531 новий випадок коронавірусу. При цьому 23 535 людей одужали та 525 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.
Зокрема, захворіли 1 346 дітей та 240 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1418;
- Вінницька область – 568;
- Волинська область – 647;
- Дніпропетровська область – 682;
- Донецька область – 803;
- Житомирська область – 743;
- Закарпатська область – 496;
- Запорізька область – 709;
- Івано-Франківська область – 623;
- Київська область – 640;
- Кіровоградська область – 183;
- Луганська область – 169;
- Львівська область – 729;
- Миколаївська область – 424;
- Одеська область – 418;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 461;
- Сумська область – 371;
- Тернопільська область – 310;
- Харківська область – 501;
- Херсонська область – 150;
- Хмельницька область – 594;
- Черкаська область – 493;
- Чернівецька область – 164;
- Чернігівська область – 558.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 463 872 особи, одужало – 2 995 727 осіб, летальних випадків – 87 057, проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.
Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.
Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.
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Аліса Белей