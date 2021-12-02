В Україні – 13,5 тисяч нових хворих на Covid

За минулу добу, 1 грудня, в Україні виявили ​​13 531 новий випадок коронавірусу. При цьому 23 535 людей одужали та 525 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

Зокрема, захворіли 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 463 872 особи, одужало – 2 995 727 осіб, летальних випадків – 87 057, проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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