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В Україні – 13,5 тисяч нових хворих на Covid

Аліса Белей

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За минулу добу, 1 грудня, в Україні виявили ​​13 531 новий випадок коронавірусу. При цьому 23 535 людей одужали та 525 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

Зокрема, захворіли 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1418;
  • Вінницька область – 568;
  • Волинська область – 647;
  • Дніпропетровська область – 682;
  • Донецька область – 803;
  • Житомирська область – 743;
  • Закарпатська область – 496;
  • Запорізька область – 709;
  • Івано-Франківська область – 623;
  • Київська область – 640;
  • Кіровоградська область – 183;
  • Луганська область – 169;
  • Львівська область – 729;
  • Миколаївська область – 424;
  • Одеська область – 418;
  • Полтавська область – 677;
  • Рівненська область – 461;
  • Сумська область – 371;
  • Тернопільська область – 310;
  • Харківська область – 501;
  • Херсонська область – 150;
  • Хмельницька область – 594;
  • Черкаська область – 493;
  • Чернівецька область – 164;
  • Чернігівська область – 558.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 463 872 особи, одужало – 2 995 727 осіб, летальних випадків – 87 057, проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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