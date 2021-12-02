Apple допоможе Україні провести перепис населення

Перепис населення в Україні проведуть за підтримки американської технологічної компанії Apple. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів.

Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple нещодавно підписали меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, допомогу при проведенні перепису населення в Україні.

Так, Apple співпрацюватиме з урядом для проведення перепису населення, яке запланували на 2023 рік. Таким чином Україна стане другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple.

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Також підписаним меморандумом обидві сторони домовились:

ділитися досвідом та експертизою у проєктах, пов’язаних з переходом до режиму paperless (перехід на онлайн-документообіг), та щодо покращення досвіду взаємодії громадян з органами державної влади;

розвивати застосунок «Дія» для платформи iOS;

розвивати ініціативи з цифрової грамотності;

розробляти ініціативи щодо залучення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.

Також ж Apple співпрацюватиме з Мінветеранів – допомагатиме в цифровізації та аудиті ветеранів, веденні електронних записів про стан здоровʼя ветеранів, впровадженні телемедицини для ветеранів із віддалених куточків України.

Нагадаємо, підготовку до перепису населення в Україні почнуть вже у 2022 році, на це в держбюджеті мають передбачити фінансування. Сам підрахунок проводитимуть у 2023 році. Востаннє перепис населення України проводили ще в 2001 році.

На початку 2020 року колишній міністр Дмитро Дубілет озвучив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України становить 37 млн 289 тис. осіб (станом на 1 грудня 2019 року). Тоді посадовця розкритикували за систему підрахунку, за якою проводили пробні підрахунки.

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