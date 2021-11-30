З 1 грудня зарплати вчителів обіцяють підняти ще на 8%

Зарплати українських вчителів мають зрости ще на 8% з 1 грудня. Це буде вже друге підвищення платні за рік. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, із 1 грудня на 8,4% зростуть зарплати таких працівників шкіл:

директор школи (ЗСО): зарплата з 15 742 грн зросте до 17 057 грн;

молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 грн – до 9 768 грн;

вчитель ІІ категорії: з 11 124 грн – до 12 053 грн;

вчитель І категорії: з 11 912 грн – до 12 906 грн;

вчитель вищої категорії: з 12 698 грн – до 13 759 грн;

асистент вчителя: з 10 338 грн – до 11 200 грн;

керівник гуртка: з 11 124 грн – до 12 053 грн;

педагог-організатор І категорії: з 10 445 грн – до 11 317 грн.

Зазначимо, що це буде вже друге підняття зарплат вчителів протягом 2021 року. Так, у січні платня зросла на 20%, для у держбюджеті передбачили додатково 139,5 млрд грн.

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Нагадаємо, цьогоріч зарплати освітянам обіцяли піднімати у два етапи. Загалом платня має зрости майже на 30%.

Тим часом середня зарплата освітян на Львівщині у ІІ кварталі 2021 року становила 11 535 грн, що на 32% більше ніж торік. Разом із тим зарплата в освіті майже на 3% менша від середньообласного показника.

Крім цього станом на 1 жовтня освітянам на Львівщині заборгували понад пів мільйона грн зарплат.

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