ОСТАННІ НОВИНИ

З 1 грудня зарплати вчителів обіцяють підняти ще на 8%

Наталя Дуляба

|

Зарплати українських вчителів мають зрости ще на 8% з 1 грудня. Це буде вже друге підвищення платні за рік. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, із 1 грудня на 8,4% зростуть зарплати таких працівників шкіл:

  • директор школи (ЗСО): зарплата з 15 742 грн зросте до 17 057 грн;
  • молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 грн – до 9 768 грн;
  • вчитель ІІ категорії: з 11 124 грн – до 12 053 грн;
  • вчитель І категорії: з 11 912 грн – до 12 906 грн;
  • вчитель вищої категорії: з 12 698 грн – до 13 759 грн;
  • асистент вчителя: з 10 338 грн – до 11 200 грн;
  • керівник гуртка: з 11 124 грн – до 12 053 грн;
  • педагог-організатор І категорії: з 10 445 грн – до 11 317 грн.

Зазначимо, що це буде вже друге підняття зарплат вчителів протягом 2021 року. Так, у січні платня зросла на 20%, для у держбюджеті передбачили додатково 139,5 млрд грн.

Реклама партнерів

Нагадаємо, цьогоріч зарплати освітянам обіцяли піднімати у два етапи. Загалом платня має зрости майже на 30%.

Тим часом середня зарплата освітян на Львівщині у ІІ кварталі 2021 року становила 11 535 грн, що на 32% більше ніж торік. Разом із тим зарплата в освіті майже на 3% менша від середньообласного показника.

Крім цього станом на 1 жовтня освітянам на Львівщині заборгували понад пів мільйона грн зарплат.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів