Зарплати освітян зростуть на 30%

Упродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту Державного бюджету України на 2021 рік. Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, із 1 липня – ще на 8%. Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%», – цитує Сергія Шкарлета пресслужба МОН.

Як пише УП, ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 грн, а на 1 липня – 7001 грн.

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Фактично, розрахункова заробітна плата вчителів з 1 січня 2021 року становитиме 12911 грн, а з липня – 13990 грн.

Зазначимо, у проєкті Держбюджету-2021 закладено збільшення видатків на освіту на 34 млрд гривень. Загальний бюджет освіти становитиме 173,8 млрд гривень. Для виплат заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.

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