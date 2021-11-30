У Киви відібрали науковий ступінь

Міністерство освіти і науки України скасувало присуджений науковий ступінь нардепу від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

У вівторок, 30 листопада, Атестаційна колегія МОН на своєму засіданні скасувала рішення щодо присудження наукового ступеня одіозному нардепу Іллі Киві. Це зробили, зважаючи на відповідну рекомендацію ради з питань проведення експертизи дисертацій.

Жодних інших деталей у міністерстві освіти не надають, проте запевняють, що найближчим часом рішення опублікують на своєму сайті.

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Нагадаємо, нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива наприкінці квітня «захистив дисертацію» кандидата наук із державного управління. Тема його наукової роботи – «Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)».

Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.

Згодом журналісти Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.

Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.

Як писав Львівський портал, після захисту Киви на знак протесту львів’янин спалив свій диплом кандидата наук. Скасувати присуджений науковий ступінь вимагали й депутати Львівської облради.

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Фото: Facebook Іллі Киви