Депутати Львівщини вимагають скасувати присуджений нардепу Киві науковий ступінь

Львівська обласна рада звернулася до Президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо скасування рішення про присвоєння народному депутату Іллі Киві наукового ступеня. Відповідне рішення депутати підтримали на сесії 27 квітня, передає Львівський портал.

Днями нардеп від політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію та за рішенням спеціалізованої вченої ради отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Відтак, Львівська обласна рада обурена таким рішенням та вимагає його скасування, а також розслідування обставин захисту.

«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», йдеться у зверненні.

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Обласні обранці просять також Міністерство освіти і науки вжити відповідних заходів та скасувати прийняте вченою радою рішення.

Раніше на знак протесту львів’янин спалив свій диплом кандидата наук.

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