Найстаріший дуб Сихова визнають пам’яткою природи

350-річний дуб, який є найстарішим деревом на Сихові, визнають ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Відповідну ухвалу 30 листопада прийняла сесія Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівська міська рада погодила оголошення 350-річного дуба, який росте на вул. Скрипника, ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

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Йдеться про дерево, що росте відразу біля церкви «Голгофа», поруч – сихівський ліс. Цей дуб є найстарішим деревом у мікрорайоні.

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З ініціативою визнати дерево ботанічною пам’яткою виступила ГО «Кращий Сихів». Надати такий пам’яткоохоронний статус має Львівська обласна рада, тому найближчим часом міське управління екології скерує відповідне клопотання. Тепер – рішення за областю.

Цей 350-річний дуб є частиною першої екостежки на Сихові.

Нагадаємо, нещодавно найбільший дуб у Львові визнали пам’яткою природи. Обхват його стовбура сягає 5 метрів, самому дереву вже 150 років. Росте воно на перехресті вул. Івана Франка, 157-А – Енергетичній, 19.

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